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12.12.19 10:33

Чемпионат мира по парашютному спорту пройдет в Кузбассе в 2020 году, несмотря на санкции WADA

© РИА Новости. Игорь Калинин
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Международная авиационная федерация разрешила в 2020 году провести чемпионат мира по парашютному спорту в Кузбассе, сообщает пресс-служба Федерации парашютного спорта РФ в четверг.

"Главная для парашютистов и вообще всех авиационных спортсменов организация - FAI - Международная авиационная федерация направила всем ее странам-членам официальное письмо. Согласно этому решению, чемпионат мира по парашютному спорту пройдет в назначенное время в Кузбассе", - говорится в релизе.

9 декабря исполком WADA принял решение лишить соответствия РУСАДА и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Российский флаг на соревнованиях присутствовать не будет, гимн РФ в случае триумфа отечественного спортсмена не прозвучит.

Данный запрет на гимн и флаг, как сообщалось, коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

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