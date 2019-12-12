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12.12.19 10:33
Чемпионат мира по парашютному спорту пройдет в Кузбассе в 2020 году, несмотря на санкции WADA
"Главная для парашютистов и вообще всех авиационных спортсменов организация - FAI - Международная авиационная федерация направила всем ее странам-членам официальное письмо. Согласно этому решению, чемпионат мира по парашютному спорту пройдет в назначенное время в Кузбассе", - говорится в релизе.
9 декабря исполком WADA принял решение лишить соответствия РУСАДА и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.
При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Российский флаг на соревнованиях присутствовать не будет, гимн РФ в случае триумфа отечественного спортсмена не прозвучит.
Данный запрет на гимн и флаг, как сообщалось, коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.
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