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12.12.19 12:15
Уголовное дело возбуждено после крушения военного вертолета Ми-28 на Кубани
"12 декабря в военный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому гарнизону из войсковой части 35666 поступило сообщение о крушении вертолета Ми-28. По данному факту в этот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".
По предварительным данным следствия, накануне проводился учебно-тренировочный полет вертолета Ми-28 в темное время суток и в сложных метеоусловиях.
"В тот же день с экрана радиолокационной станции пропала отметка указанного воздушного судна. Незамедлительно организованы поисково-спасательные мероприятия, в ходе которых вблизи аэродрома Кореновск Краснодарского края обнаружен разрушенный вертолет. Члены экипажа погибли", - говорится в пресс-релизе.
В ГВСУ отметили, что на место происшествия выехала оперативно-следственная группа, изъяты документация, регламентирующая полет воздушного судна, а также показания средств объективного контроля.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что два летчика погибли в результате крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае.
"Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли", - говорилось в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, авария Ми-28 произошла 11 декабря в районе 23:00 в районе аэродрома Кореновск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях.
"К месту аварии направлена комиссия главного командования ВКС для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия", - сообщили в Минобороны РФ.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал имена летчиков, погибших при крушении военного вертолета на Кубани и выразил соболезнования близким и однополчанам, сообщается на сайте администрации края.
"Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших, всему вертолетному полку. Это невосполнимая потеря. Кубань скорбит вместе с вами. Подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко были профессионалами своего дела, верными присяге и воинскому долгу. Краснодарский край стал для них вторым домом, здесь живут их семьи", - сказал Кондратьев.
Отмечается, что командиром экипажа был Александр Склянкин, а Руслан Кушниренко занимал пост заместителя командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28.
Существует несколько модификаций вертолета: ударный Ми-28Н "Ночной охотник", учебно-боевой Ми-28УБ и модернизированный "Ночной охотник" Ми-28НМ.
Два вертолета Ми-28УБ поступили на вооружение расположенного в Кореновске авиаполка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа в январе 2019 года. Первую партию таких машин ЮВО получил в конце 2017 года.
Ми-28Н "Ночной охотник" (этими вертолетами оснащен авиаполк в Кореновске) предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей.
Ми-28НМ (модернизированный "Ночной охотник") еще не принят на вооружение, вертолет проходит испытания.
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