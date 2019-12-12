31 декабря объявили выходным в Хакасии

12.12.19 10:53

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Хакасии Валентин Коновалов в четверг подписал постановление о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, сообщило управление пресс-службы и информации главы республики.

"Отдыхать в последний день года будут госслужащие, работники республиканских государственных учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава региона рекомендовал другим госорганам республики и органам местного самоуправления также сделать предпраздничный день 31 декабря выходным.

По данным пресс-службы главы Хакасии, в настоящее время руководители еще 12 регионов страны приняли аналогичное решение.

Ранее сообщалось, что действующие правила не позволяют сделать канун Нового года выходным днем в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".