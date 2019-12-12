В Сочинском нацпарке незаконно вырубили деревья на 10 млн рублей

12.12.19 11:02

© РИА Новости. Владимир Песня

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Факт незаконной вырубки деревьев на территории Лыготхского участкового лесничества Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "Сочинский национальный парк" выявила природоохранная прокуратура.

"Неизвестные незаконно вырубили в нацпарке 43 дерева", - сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры Сочи в четверг.

Материалы по данному факту были направлены в органы полиции, по результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, если эти деяния совершены в особо крупном размере).

"Ущерб от рубки зеленых насаждений на особо охраняемой природной территории превысил 10 млн рублей", - сказано в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на контроле природоохранной прокуратуры.