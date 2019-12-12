ЦС "Звездочка": пожар произошел в первом энергоотсеке "Адмирала Кузнецова"

12.12.19 11:45

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Пожар произошел на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Эту информацию подтвердили в пресс-службе центра судоремонта "Звездочка" подтвердили.

Там отметили, что возгорание случилось в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ.

"Мы подтверждаем, что действительно в трюме первого энергоотсека произошло возгорание при выполнении огневых работ. Работники, выполнявшие работу, эвакуированы. В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией этого возгорания", - заявили в пресс-службе предприятия, выполняющего ремонт крейсера.

"В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией этого возгорания. Информацию, которая прошла по поводу пострадавших, мы ее не подтверждаем, но уточняем ее", - сказали в пресс-службе.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что огонь охватил весь энергоотсек.

"Огнем охвачен весь энергоотсек, площадь пожара возросла с 20 до 120 кв м. По предварительным данным, горит дизтопливо", - сказал источник.

Также сообщалось, что с горящего авианосца эвакуированы шесть человек.

"Эвакуировано шесть человек, еще трое пропали без вести", - сказал источник.

По его словам, пропавшие находились в трюме, с ними не удалось установить связь.

Как сообщил другой источник, двое из трех считавшихся пропавшими без вести рабочих, были найдены живыми.

"Найдены живыми и эвакуированы двое числившихся пропавшими без вести. Ведутся поиски еще одного", - сказал источник.

В тушении возгорания на авианесущем крейсере задействованы силы и средства двух управлений МЧС в Заполярье, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.

"Работает Главное управление МЧС России по Мурманской области, они запросили помощь Специального управления ФПС N48 МЧС России (находится в ЗАТО Североморск, обеспечивает безопасность ЗАТО и атомных объектов - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Еще один источник "Интерфакса" добавил, что сообщение о возгорании на нижней палубе авианосца в первом энергоотсеке поступило в 10.49 мск.

"Звено работает на поиск пострадавших. Работает один ствол, готовятся к пенной атаке", - добавил он.

ДАЛЬНИЙ ПОХОД С ДЫМОМ И ПАДЕНИЕ КРАНА

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

СМИ отмечали, что в походе к берегам Сирии российский авианосец сильно дымил.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

РЕМОНТ

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

Представители ВМФ заявляли, что после ремонта корабль получит морской вариант комплекса ПВО "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы.

В декабре президент ОСК Алексей Рахманов сообщил, что ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" идет по графику и должен быть завершен в 2022 году.

"На сегодняшний день у нас есть понимание, что мы находимся в общем графике: исходя из первоначального контрактного срока завершения ремонта - 2022 год, мы никуда не выбиваемся. (...) Поскольку закончена полная дефектация в конце октября текущего года, соответственно, выявлена необходимость дополнительных работ", - заявил Рахманов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" 9 декабря.

Он подчеркнул, что корпорация постоянно находится в контакте с Минобороны РФ и согласовывает с ведомством все действия по ремонту "Адмирала Кузнецова".

10 декабря президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил "Интерфаксу", что на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ.

"Ремонт выполняется в полном соответствии с графиком, с учетом дополнительных работ, вызванных необходимостью проведения заводского ремонта всех главных турбин ГТЗА (главных турбозубчатых агрегатов - ИФ), - сказал Рахманов.

"Государственный контракт, как и планировалось, будет завершен в 2022 году", - сказал Рахманов о сроках завершения ремонта и возвращения корабля в строй.