Ходовые испытания атомохода "Арктика" стартовали на Балтике

12.12.19 11:49

© РИА Новости. Алексей Даничев

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", который строится на АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург), в четверг вышел на ходовые испытания, сообщила пресс-служба ГК "Ростатом" (заказчик строительства судна - ИФ).

Ледокол отправился от причала судозавода в направлении Финского залива. Во время ходовых испытаний на судне будут проверены балластная система, навигационное оборудование, система жизнеобеспечения, якорное устройство, а также отработан спуск шлюпки.

Предполагается, что ледокол вернется к причалу 14 декабря. Заключительный этап ходовых испытаний запланирован на март-апрель 2020 года.

"Основными задачами ходовых испытаний станут проверка правильности принятых алгоритмов работы гребной электрической установки, а также маневренных характеристик ледокола от резервных дизель-генераторов", - приводятся в сообщении слова гендиректора ФГУП "Атомфлот" Мустафы Кашки.

В настоящее время на "Балтийском заводе" строится три атомных ледокола проекта. Контракт на строительство головного ледокола проекта "Арктика" между ФГУП "Атомфлот" и ООО "Балтийский завод - судостроение" (БЗС), правопреемником которого стало АО "Балтийский завод", был подписан в августе 2012 года. Его стоимость составляет 37 млрд рублей. Контракт на строительство еще двух ледоколов - "Сибирь" и "Урал" - был заключен между БЗС и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей.

Сдача ледокола "Арктика" первоначально намечалась на май-июнь 2019 года, ледоколов "Сибирь" и "Урал" - на ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно. Впоследствии сообщалось о возможности переноса сроков сдачи "Арктики" на декабрь 2019 года, затем - на май 2020 года. Сроки сдачи "Сибири" и "Урала" также сдвинуты - на 2021 и 2022 годы соответственно.

В августе ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали договор на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220, их сдача намечена на декабрь 2024 года и декабрь 2026 года. Стоимость ледоколов составит более 100 млрд рублей.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и других задач. Длина каждого ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м.

Ледоколы имеют двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения "РИТМ-200", специально разработанной для этого судна. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических морских водах, так и в устьях полярных рек.