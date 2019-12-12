Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата

12.12.19 12:12

© РИА Новости. Евгений Одиноков

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Признание персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в РФ является вынужденной ответной мерой на выдворение из Германии двух российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата. Вы знаете, что мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина, мы с ним не согласны, поэтому это вынужденная мера взаимности", - сказал Песков в четверг журналистам.

"Мы рассчитываем, надеемся на то, что это не станет каким-то негативным фактором для дальнейшего развития и расширения нашего весьма конструктивного диалога с Федеративной Республикой Германии", - добавил пресс-секретарь президента.

О том, что Россия высылает двух сотрудников посольства ФРГ в Москве в ответ на выдворение двух российских дипломатов из Германии, заявили в четверг в МИД РФ. "Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата", - говорилось в сообщении ведомства, опубликованном в связи с вызовом в МИД РФ посла ФРГ Гезы Андреаса фон Гайра.

"В этой связи, руководствуясь принципом взаимности и статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России. Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток. Послу ФРГ вручена нота соответствующего содержания", - отметили на Смоленской площади.

На прошлой неделе стало известно о том, что МИД ФРГ объявил двух российских дипломатов в Германии персонами нон грата из-за того, что Россия "недостаточно содействовала" Берлину в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По подозрению в убийстве был задержан гражданин России.