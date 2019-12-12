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12.12.19 12:57

Рахманов: пожар на авианосце мог возникнуть из-за сварочных работ

© РИА Новости. Министерство обороны РФ
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Причиной пожара на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте, мог стать человеческий фактор при проведении регламентных сварочных работ, сообщил "Интерфаксу" в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", - рассказал Рахманов.

По его словам, "демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были".

"Человеческий фактор", - резюмировал он.

Рахманов напомнил, что "корпорацией подготовлен стандарт обеспечения пожарной безопасности на строящихся и ремонтируемых заказах".

"Как только будут закончены немедленные мероприятия, первое, что мы будем делать, - это проверять состояния дел, соответствие тому стандарту, который был выпущен корпорацией", - сообщил глава ОСК.

Согласно регламенту, ремонт крейсера осуществляет без боезапаса.

Рахманов сообщил, что оценка ущерба авианесущему крейсеру будет проведена после полной ликвидации пожара.

"Оценка ущерба будет проведена после того, как в отсек можно будет обеспечить безопасный доступ", - подчеркнул он.

"Я не могу ответить на этот вопрос, пока наши специалисты не попадут в отсек", - сказал глава ОСК, отвечая на вопрос о влиянии пожара на сроки возвращения авианосца в состав ВМФ РФ.

Изначально предполагалось, что "Адмирал Кузнецов" вернется в строй после ремонта в 2022 году.

Рахманов подчеркнул, что пострадавших среди гражданских специалистов в результате пожара авианосце нет.

"Продолжается борьба за живучесть корабля. Пострадавших из числа гражданских работников 35-го судоремонтного завода нет", - сказал Рахманов "Интерфаксу".

В центре судоремонта "Звёздочка" "Интерфаксу" сообщили, что в момент возникновения пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" помимо гражданских специалистов присутствовали военные.

"Корабль под флагом стоит, экипаж там все принимает и всем командует, разрешение на работу дает и обеспечивает эти огневые работы экипаж", - сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что информации о пострадавших среди военных пока нет.

"По работникам промышленности у нас информация о пострадавших или пропавших не подтверждается", - уточнили в пресс-службе предприятия.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на "Адмирале Кузнецов", находящийся на ремонте на заводе "Звездочка", в четверг произошел пожар. "По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке на второй палубе", - сказал источник.

В пресс-службе центра судоремонта "Звездочка" подтвердили, что в трюме первого энергоотсека авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ.

"Мы подтверждаем, что действительно в трюме первого энергоотсека произошло возгорание при выполнении огневых работ. Работники, выполнявшие работу, эвакуированы. В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией этого возгорания", - заявили в пресс-службе предприятия, выполняющего ремонт крейсера.

Площадь пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", по последним данным, возросла до 600 квадратных метров, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Площадь пожара - примерно около 600 кв.м в энергоотсеке. Пожарные работают по второму номеру (ранг сложности пожара)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пожара уточняется, потому что на месте идет очень густой дым.

Другой информированный источник сообщил "Интерфаксу", что тушением пожара на "Адмирале Кузнецове" занимаются силы и средства ГУ МЧС России по Мурманской области и Спецуправления ФПС N48 МЧС России (находится в ЗАТО Североморск, обеспечивает безопасность ЗАТО и атомных объектов - ИФ).

По некоторым данным, в результате пожара в отсеке авианосца пострадали шесть человек, один из который находится в тяжелом состоянии.

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