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12.12.19 13:09
Путин прибыл на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
Глава государства возложил к закрытому гробу букет красных роз и перекрестился. После этого Путин выразил соболезнования родным Лужкова, в том числе его супруге Елене Батуриной и их дочерям. Он некоторое время поговорил с вдовой.
Пока Путин общался с родными Лужкова, поток людей, желающих проститься с бывшим градоначальником, не иссякал.
На церемонию приехали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, вице-премьер Ольга Голодец, ряд общественных деятелей и деятелей культуры.
Церемония прощания проходит в храме Христа Спасителя в центре Москвы, она продлится до 14:00.
Отпевание экс-мэра столицы совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
В телеграмме родным и близким бывшего градоначальника Путин назвал Лужкова "личностью неординарного масштаба, ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что у Путина и Лужкова были очень "теплые и конструктивные отношения". По его словам, президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только Москвы, но и в целом в развитие страны и ее экономики.
Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции на 84 году жизни.
Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени Губкина, является доктором химических наук и автором многочисленных научных работ и изобретений.
Лужков занимал должность мэра Москвы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Он стал мэром, когда с этого поста ушел Гавриил Попов, затем переизбирался на пост столичного градоначальника в 1996, 1999 и в 2003 годах.
В 2007 году он был переназначен на пост мэра президентом РФ Владимиром Путиным, однако в сентябре 2010 года отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым.
Лужков имеет множество различный наград: был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, почетных грамот и благодарностей президента РФ, является лауреатом госпремий СССР и России.
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