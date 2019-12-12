Путин прибыл на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя

12.12.19 13:09

© РИА Новости. Максим Блинов

12 декабря. - Президент РФ Владимир Путин приехал проститься с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым.

Глава государства возложил к закрытому гробу букет красных роз и перекрестился. После этого Путин выразил соболезнования родным Лужкова, в том числе его супруге Елене Батуриной и их дочерям. Он некоторое время поговорил с вдовой.

Пока Путин общался с родными Лужкова, поток людей, желающих проститься с бывшим градоначальником, не иссякал.

На церемонию приехали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, вице-премьер Ольга Голодец, ряд общественных деятелей и деятелей культуры.

Церемония прощания проходит в храме Христа Спасителя в центре Москвы, она продлится до 14:00.

Отпевание экс-мэра столицы совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

В телеграмме родным и близким бывшего градоначальника Путин назвал Лужкова "личностью неординарного масштаба, ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что у Путина и Лужкова были очень "теплые и конструктивные отношения". По его словам, президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только Москвы, но и в целом в развитие страны и ее экономики.

Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции на 84 году жизни.

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени Губкина, является доктором химических наук и автором многочисленных научных работ и изобретений.

Лужков занимал должность мэра Москвы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Он стал мэром, когда с этого поста ушел Гавриил Попов, затем переизбирался на пост столичного градоначальника в 1996, 1999 и в 2003 годах.

В 2007 году он был переназначен на пост мэра президентом РФ Владимиром Путиным, однако в сентябре 2010 года отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым.

Лужков имеет множество различный наград: был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, почетных грамот и благодарностей президента РФ, является лауреатом госпремий СССР и России.