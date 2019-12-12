Закон о возврате части страховой премии при досрочном погашении кредита принят ГД

12.12.19 13:13

© РИА Новости. Максим Богодвид

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который законодательно фиксирует возможность возврата заемщику-физлицу части уплаченной им суммы страховки при отказе от договора страхования при досрочном погашении кредита.

Документ (N498384-7) был внесен в Госдуму правительством в июне 2018 г. Согласно действующей правоприменительной практике, в случае досрочного возврата заемщиком всей суммы потребительского кредита ему зачастую отказывается в возврате части страховой премии за неистекший период страхования.

Законом предусматривается, что при досрочном погашении потребркедита и отказе граждан от договора страхования, который был заключен при его получении, страховая премия подлежит возврату гражданину за вычетом части страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Сумма страховой премии при досрочном возврате кредита должна быть возвращена заемщику в течение 7 рабочих дней.

Закон обязывает также банки предоставлять потребкредиты без заключения договора личного страхования (если оно не является обязательным) с учетом возможного увеличения ставки - это практика, которая сейчас распространена среди ряда банков.

При предоставлении потребительского кредита банки должны будут указывать в договоре детальную информацию по договору страхования.

Кроме возможности возврата части страховой премии закон содержит ряд других новаций, актуальных для заемщиков. В частности, документ распространяет действие "периода охлаждения" в течение 14 дней на все договоры страхования при потребительском кредитовании. В настоящее время право отказаться от страховки в "период охлаждения" по факту не распространяется на договоры присоединения страхователя к коллективным схемам.

Закон вступит в силу с 1 марта 2020 г. и будет применяться к правоотношениям, возникшим из договоров страхования, заключенных после этой даты.