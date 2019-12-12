Госдума утвердила повышение МРОТ в 2020г до 12 130 рублей

12.12.19 13:21

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Государственная Дума приняла в четверг в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.

Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 280 рублей в месяц) составит 850 рублей, или 7,5%.

Закон предусматривает, что ежегодно устанавливаемый с 1 января соответствующего года МРОТ должен быть не только равен величине прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего года, но может и превышать эту величину (это предусмотрено статьей 1331 Трудового кодекса РФ).

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.