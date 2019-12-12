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12.12.19 13:27
Субсидии на жилье получат около 1,4 тыс. молодых семей Ставрополья
"Улучшить жилищные условия смогут 1 тыс. 382 семей Ставрополья. В их число вошли 204 многодетных молодых семьи, которые смогут воспользоваться региональной мерой поддержки в размере 70% от расчетной стоимости жилья, вместо 35%, прописанных в федеральных правилах", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что после получения субсидии у молодой семьи есть семь месяцев на то, чтобы определиться с выбором.
Отмечается, что плозадь квартиры, которую планируется купить с использованием субсидии, не долна превышать 150 кв. метров, жилой дом - не более 200 кв. метров, участок под строительство - до 1,5 тыс. кв. метров.
В 2020 году на помощь в покупке жилья для молодых семей выделяется 969 млн рублей, из них 900 млн - из краевого бюджета.
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