Субсидии на жилье получат около 1,4 тыс. молодых семей Ставрополья

12.12.19 13:27

© РИА Новости. Нина Зотина

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополья весной 2020 году выдадут субсидии на покупку жилья 1 тыс. 382 молодым семьям, сообщает пресс-служба краевого Минстроя.

"Улучшить жилищные условия смогут 1 тыс. 382 семей Ставрополья. В их число вошли 204 многодетных молодых семьи, которые смогут воспользоваться региональной мерой поддержки в размере 70% от расчетной стоимости жилья, вместо 35%, прописанных в федеральных правилах", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что после получения субсидии у молодой семьи есть семь месяцев на то, чтобы определиться с выбором.

Отмечается, что плозадь квартиры, которую планируется купить с использованием субсидии, не долна превышать 150 кв. метров, жилой дом - не более 200 кв. метров, участок под строительство - до 1,5 тыс. кв. метров.

В 2020 году на помощь в покупке жилья для молодых семей выделяется 969 млн рублей, из них 900 млн - из краевого бюджета.