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12.12.19 13:35
Северный флот: двое военных пострадали при пожаре на "Адмирале Кузнецове"
"Двум военнослужащим, участвовавшим с первых минут в локализации задымления и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь", - заявили в пресс-службе.
"Угрозы их жизни нет", - сказали в штабе Северного флота.
Там уточнили, что жкипаж "Адмирала Кузнецова" совместно с пожарными локализовали очаг задымления на авианосце.
"Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы и пожарным расчетом судоремонтного завода очаг задымления был локализован, а также произведена эвакуация рабочих завода", - заявили в пресс-службе.
По данным штаба СФ, боеприпасов и вооружения на корабле нет.
"12 декабря на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", переданном в 2018 году для проведения планового ремонта в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), при проведении сварочных работ представителями промышленности произошло задымление в одном из отсеков", - сказали в пресс-службе.
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте на заводе "Звездочка", в четверг произошел пожар во время ремонтных работ в первом энергоотсеке на второй палубе.
В пресс-службе центра судоремонта "Звездочка" подтвердили, что в трюме первого энергоотсека авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в трюме первого энергоотсека произошло возгорание при выполнении огневых работ. "Пожарные занимаются ликвидацией этого возгорания", - заявили в пресс-службе предприятия, выполняющего ремонт крейсера.
Площадь пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" достигла 600 квадратных метров, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.
"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.
В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.
Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.
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