"Книгу памяти" к 75-летию Победы издадут во Владивостоке на средства президентского гранта

12.12.19 13:42

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Преподаватели и выпускники Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени Макарова в канун 75-летия Победы на средства президентского гранта создают проект "Помним. Ценим. Скорбим", который увековечит память студентов и сотрудников училища, погибших в годы Второй мировой войны.

"Работа над проектом ведется уже несколько лет. Создана система учета документов о погибших, это большая база. В процессе работы во Владивостокском морском собрании нам предложили выдвинуть проект на президентский грант, и мы победили. В итоге по материалам архивных исследований в апреле 2020 года будет издана "Книга Памяти. Тихоокеанское высшее военно-морское училище (1941-1945)" и пройдет ряд мероприятий, связанных с сохранением памяти о погибших", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель проекта в ТОВВМУ Лариса Толстова.

Книга с глубокой научной проработкой информации о студентах и сотрудниках ТОВВМУ, погибших в годы Второй мировой войны, создается впервые. Ее планируют вручать ветеранам, курсантам, военнослужащим, передавать в библиотеки, военно-учебные заведения и патриотические клубы Приморского края.

В рамках проекта "Помним. Ценим. Скорбим" курсанты, педагоги и выпускники училища обобщают и систематизируют большое количество исторических источников: архивных материалов, донесения о безвозвратных потерях, учетные карточки воинских захоронений, наградные листы и прочее.

Также полученные в рамках проекта материалы планируют использовать в процессе организации работы военно-научного общества курсантов.

Проект был представлен на второй конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций от Владивостокского морского собрания по направлению "Сохранение исторической памяти". В ноябре он стал победителем этого конкурса. Его подготовили старшины Владивостокского морского собрания, члены Союза моряков-подводников ТОФ.

"Реализация проекта "Помним. Ценим. Скорбим." будет способствовать совершенствованию военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, формированию и сохранению исторической памяти преемственности культурно-исторических традиций и ценностей", - отметили в пресс-службе Тихоокеанского флота.