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12.12.19 13:44

Минниханов: Татарстан готов привлекать Белоруссию к добыче нефти

© РИА Новости. Максим Блинов
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Татарстан готов привлекать Белоруссию к добыче нефти, но вопрос упирается в наличие соответствующей ресурсной базы и месторождений, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в Минске в четверг.

"Эта тема не закрыта. Сегодня эта тема тоже обсуждалась. По большому счету, чтобы эта компетенция была, нужны месторождения", - сказал Минниханов журналистам после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Слова Минниханова цитирует госагентство БелТА.

На предыдущей встрече Лукашенко и Минниханова в 2016 году в Минске речь шла о том, чтобы компания "Белоруснефть" активнее подключалась к нефтедобыче в Татарстане.

По словам Минниханов, белорусская сторона планировала получить возможность взять месторождение. "Эта идея не ушла. Она осталась. Он (президент Белоруссии - ИФ) ее сегодня тоже озвучил. И мы готовы к этой работе. Потому что одно дело там, где мы работаем (там все уже выстроено), а зайти, разрабатывать новые месторождения - это еще ресурсная база для Белоруссии. Мы готовы к этому", - заявил Минниханов.

Лукашенко, принимая в четверг в Минске президента Татарстана, заявил, что рассчитывает на расширение сотрудничества с Татарстаном в сфере нефтепереработки и нефтехимии, а также на углубление кооперации в сфере машиностроения.

"Хорошо, что вы сегодня приехали. Мы как раз ведем с Россией диалог по выстраиванию сотрудничества в области нефти. И я думаю, что сегодняшний разговор будет очень важным не только в информационном плане, но и в связи с работой в этом секторе", - привела пресс-служба президента Белоруссии его слова.

Ранее сообщалось, что в 2016 году Лукашенко обсуждал с Миннихановым возможность создания в Татарстане нефтедобывающих СП с последующей переработкой нефти в Белоруссии.

Как отметил Лукашенко в четверг, расширение сотрудничества в нефтяной сфере рассматривается в рамках поиска новых точек роста для расширения товарооборота.

"Татарстан является самым значимым партнером Беларуси в Приволжском федеральном округе Российской Федерации. Взаимный товарооборот по итогам 2018 года приблизился к $1,3 млрд. Чтобы сохранить и приумножить столь достойный результат, нам нужно искать новые точки роста. Углубление кооперации в машиностроении, реализация проектов в области инноваций должны вести к росту двусторонней торговли. Убежден, в ближайшей перспективе у нас есть все возможности достичь годового товарооборота в $2 млрд", - сказал Лукашенко.

По его словам, в настоящее время Белоруссия реализует с Татарстаном "важный кооперационный проект по созданию газомоторной техники, по которому известные белорусские предприятия "МАЗ", МТЗ, "Амкодор", "БелАЗ" активно сотрудничают с татарстанским холдингом "РариТЭК". За последние два года собрано почти 200 автобусов, которые работают на газе. В 2020 году будет произведено столько же единиц подобной техники.

Также в рамках этого проекта с Минским моторным заводом планируется производство газовых двигателей для тракторов МТЗ и машин "Амкодор". Планируется использование газомоторных двигателей и для самосвалов "БелАЗ".

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