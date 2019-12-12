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12.12.19 14:33
Обвиняемый во взяточничестве экс-мэр Челябинска арестован на 2 месяца
"Избрать Тефтелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца", - сказал судья.
Обвиняемый и адвокат просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией, в том числе домашний арест и залог.
Так, Тефтелев отметил, что "разделяет серьезность предъявленного обвинения" и просил отправить его под домашний арест с учетом проблем со здоровьем и возраста (64 года).
Адвокат поддержала это ходатайство и сообщила суду, что ее подзащитный состоит на учете по сахарному диабету и страдает гипертонией, нуждается в постоянном медицинском наблюдении и помощи.
На заседании уточнялось, что бывшему главе города предъявлено обвинение по пп."а,в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
Согласно данным следствия, соучастником преступления является Евгений Пашков, при бывшем мэре он работал начальником управления капитального строительства. Был уволен с должности в июне этого года новым главой администрации.
Ходатайство об аресте Пашкова суд также рассмотрит в четверг.
По версии следствия, в 2015-2016 годах они получали взятки в размере около 1 млн рублей от представителя строительной компании, которая возводила самую большую в области школу в новом микрорайоне "Парковый".
Пресс-служба губернатора сообщала ранее, что в строительство было инвестировано около 750 млн рублей, из них 170 млн - федеральные деньги, остальное - консолидированный бюджет области. Проект финансировали по госпрограмме "Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях", его реализация находилась на контроле президента РФ Владимира Путина. Школу открыли 1 сентября 2017 года.
Ранее сообщалось, что следствие подозревает двух бывших чиновников администрации Челябинска в получении особо крупных взяток от представителя коммерческой организации за оказание покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.
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