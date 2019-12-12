Сбор экспертных заключений по проекту МСЗ под Казанью завершится в 2020г

12.12.19 13:55

© РИА Новости. Павел Львов

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Татарстан намерен в начале 2020 года собрать отзывы экспертов по проекту мусоросжигательного завода "Ростеха" под Казанью, до этого строительство МСЗ не начнется, сообщила официальный представитель президента республики Лилия Галимова журналистам в четверг.

"Несколько экспертов должны сформировать своё заключение до конца текущего года и ещё часть экспертов - в начале следующего года", - сказала Галимова.

Ожидается, что свои заключения на проект МСЗ дадут 5 экспертов, в том числе иностранные.

Представитель президента республики напомнила, что юридически значимыми для проекта МСЗ являются Главгосэкспертиза и экологическая экспертиза.

"Свою экспертизу мы проводим (. . .) не для того, чтобы придать легитимность процессу строительства завода. Она для того, чтобы мы могли убедиться в том, что этот завод действительно не представляет опасности жизни и здоровью людей", - подчеркнула Галимова.

Она подтвердила, что власти Татарстана по-прежнему настаивают, что строительство МСЗ под Казанью не может начаться до завершения Татарстаном собственной экологической экспертизы с привлечением иностранных специалистов.

"Воля президента (Татарстана - ИФ) заключается в том, что строительство не начнется, пока не пройдет международная экспертиза", - заявила она.

Как сообщалось, МСЗ под Казанью намерено построить АО "РТ-Инвест" (входит в "Ростех"), оператором выступает структура "РТ-Инвеста" - ООО "АГК-2".

В начале декабря "РТ-Инвест" сообщил, что проект МСЗ получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

В 2018 году и в начале 2019 года в Татарстане прошли акции протеста против строительства МСЗ под Казанью.

В декабре 2019 года экоактивисты организовали круглосуточный палаточный лагерь на площадке, где планируется строить МСЗ.

ООО "АГК-1" и ООО "АГК-2" в 2017 году были объявлены победителями конкурсов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе твердых коммунальных отходов в Московской области (АГК-1) и Татарстане (АГК-2). Партнером проекта является японско-швейцарская Hitachi Zosen Inova.

Четыре завода в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год с получением 280 МВт электрической мощности, завод под Казанью - 550 тыс. тонн отходов (55 МВт). Общий объем инвестиций оценивается примерно в 150 млрд рублей, в том числе инвестиции в МСЗ в Татарстане - 28 млрд рублей.