В Ульяновской области 2020 год объявлен Годом молодых

12.12.19 14:10

© РИА Новости. Максим Богодвид

12 декабря. Interfax-Russia.ru - В Ульяновской области сформирована дирекция "Года молодых-2020", которая в следующем году будет развивать проекты для молодежи, сообщается на сайте правительства региона.

"Дирекция станет новым звеном в этом направлении, одним из спектров будущего развития всей отрасли. В 2020 году организация возьмет на себя задачи по управлению крупными проектами и останется модератором общения всех действующих лиц молодежи региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Между тем в материалах на сайте министерства молодежного развития региона сообщается, что летом 2020 года дирекция проведет региональный молодежный уикенд и организует экспедицию блогеров и тренеров по сельским территориям. Участники группы будут посещать небольшие населенные пункты, вести дневник путешествий и снимать видео-интервью с молодыми жителями ульяновских сел.

Также запланирован выпуск шоу на YouTube о досуге в Ульяновске и запуск вечернего радио на главной площади города с местной авторской музыкой.

Официальное открытие тематического года пройдет в рамках губернаторского бала 20 декабря. Гостей ждут танцевальная и концертная программы, интеллектуальная игра и кинопоказ. Дресс-код мероприятия облегченный - к бальному наряду допускается надеть кеды, отмечают организаторы.