Число участников форума "Таврида" от Подмосковья увеличится в 2020г

12.12.19 14:20

© РИА Новости. Валерий Мельников

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 300 молодых деятелей искусства и культуры из Московской области в 2020 году смогут принять участие в форуме "Таврида", который проходит в Крыму, сообщила министр правительства области по социальным коммуникациям Елена Красная.

"Нам увеличили квоту. Еще больше из Московской области ребят там будет", - сказала она на заседании коллегии главного управления социальных коммуникаций Подмосковья в четверг.

В 2020 году в форуме смогут участвовать 315 представителей региона.

Красная добавила, что около 400 жителей Московской области примут участие в фестивале "Таврида-Арт".

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году площадкой для него стала крымская бухта Капсель под Судаком. От Московской области в нем приняли участие более 200 человек.