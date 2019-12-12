Пяти натовских самолетов-разведчиков засекли у границ России

12.12.19 14:23

© РИА Новости. Виктор Толочко

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Четыре американских и один британский военные самолеты в минувшие сутки совершили разведывательные полеты вблизи западных и южных рубежей России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, два самолета радиоэлектронной разведки ВВС США - RC-135V, E-8C, а также британский разведчик RC-135W в среду провели многочасовые полеты вдоль границ Калининградской области.

Кроме того, у морских границ Крыма и Краснодарского края несколько часов курсировали стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Вблизи авиабазы ВКС РФ Хмеймим в Сирии и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус в среду были также замечены полеты высотного разведчика ВВС США U-2S и американского морского разведчика P-8A Poseidon.

В пятницу официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда", сообщала, что воздушную разведку вдоль государственных границ Российской Федерации в течение минувшей недели вели 15 иностранных летательных аппаратов.

Согласно еженедельной инфографике издания, дежурные силы противовоздушной обороны за неделю выполнили четыре вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России. "Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечалось в публикации.