Власти Москвы благоустроят более 1,5 тыс. га вдоль путей МЦД-4

12.12.19 14:25

Фото с официального сайта мэра Москвы

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила 15 проектов планировки территорий, прилегающих к путям будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (Киевское направление МЖД, от Киевского вокзала до остановочного пункта Апрелевка), говорится в сообщении Москомстройинвеста.

В нем отмечается, что общая площадь участков составляет около 1 550 га.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова пояснила, что на этих территориях запланировано комплексное благоустройство с целью создания комфортных условия для пассажиров, пешеходов и автомобилистов.

В частности, там планируется построить и реконструировать 37 км дорог, 27 внеуличных переходов, 10 отстойно-разворотных площадок общественного транспорта, обустроить 11 стоянок для такси, 29 станций велопроката, парковки на 2 тыс. машиномест и др.

Проекты планировки территорий будут вынесены на публичные слушания.

Движение по первым двум маршрутам МЦД официально открылось 21 ноября. МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км включают 57 станций с 19 пересадками на метро, МЦК и радиальные железнодорожные направления. В перспективе количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.

После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово. Как ожидается, все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.