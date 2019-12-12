Стоимость посещения музея-заповедника "Херсонес Таврический" вырастет вдвое

12.12.19 14:28

© РИА Новости. Владимир Астапкович

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Стоимость входа на территорию музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе увеличится до 200 рублей с 16 декабря.

"С 16 декабря 2019 года в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" вступит в силу новый прейскурант услуг для физических лиц", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте музея.

Согласно прейскуранту, вход и самостоятельным осмотром памятников будет стоить 200 рублей (сейчас - 100 рублей), посещение античной или византийской экспозиций - по 150 рублей. Стоимость единого билета, который предполагает вход на территорию и посещение всех выставок, составит 500 рублей (вместо 350 рублей). Для студентов и пенсионеров действует скидка в 50%, дети до 16 лет и жители Севастополя могут проходить на территорию заповедника бесплатно.

Херсонес - древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир.

Заповедник в 2013 году внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Указом президента России Владимира Путина "Херсонес Таврический" в декабре 2015 года отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

Вход на территорию музея-заповедника стал платным с 1 октября 2018 года, до этого нужно было платить только за экскурсии. В прошлом году Херсонес принял около 1 млн посетителей, заработав 50 млн рублей.