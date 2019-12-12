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12.12.19 14:41
Новогодний гастрономический фестиваль стартовал в Рязани
Фестиваль проводится в рамках мероприятий проекта "Рязань - новогодняя столица России 2020". Специально разработанное меню с уникальными блюдами и напитками рязанцам и гостям города предлагают 31 предприятие общественного питания.
"Фестиваль объединил рестораны с разными гастрономическими концепциями, которые стремятся показать свое авторское видение особенности местной кухни, используя в блюдах преимущественно продукты от рязанских производителей и фермеров", - говорится в сообщении.
"Кулинарный бренд" Новогодней столицы - калинник. Это десерт из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема, покрытый глазурью из белого шоколада и сгущенного молока. Также в кафе и ресторанах города можно познакомиться с напитком "Вкус Рязани", в составе которого травяной сбор из зверобоя, Иван-чая, имбиря, шалфея, эвкалипта и чабреца.
Рестораны и кафе представят блюда как в гастрономических сетах, так и в отдельном специальном меню (горячие и холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты, напитки).
Гастрономический фестиваль "Кухня Рязанского края" продлится до 7 января.
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