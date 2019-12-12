Строительство инфраструктуры для газификации Омской области начнется в 2020г

12.12.19 14:57

© РИА Новости. Евгений Самарин

12 декабря. Interfax-Russia.ru - "Газпром" приступит к строительству газораспределительных сетей в Омской области в рамках программы газификации в 2020 году, сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Вадим Марыгин на пресс-конференции в четверг.

"От наличия этих объектов зависит газификация в Омской области. Это ГРС-29, ГРС "Налимовская", "Называевская" и "Валуевская". Часть объектов будет завершена в 2020 году, часть - в 2021-м в связи со сложностью работ и поставкой необходимого оборудования. Но при вводе этих объектов мы сможем уже планировать и свою региональную программу, в том числе по линии министерства сельского хозяйства", - сказал Марыгин.

Средства Минсельхоза РФ наравне с региональным бюджетом и средствами "Газпрома" являются тремя источниками финансирования программы газификации Омской области.

По словам министра, всего в инвестпрограмму "Газпрома" в регионе входит два десятка объектов, общий объем финансирования программы газификации - 3,5 млрд рублей. Однако в настоящее время получено положительное заключение экспертизы лишь по четырем крупным объектам, на финальной стадии находятся заключения еще по двум.

На данный момент в Омской области газифицирован 31% жилищного фонда. По словам Марыгина, "это недостаточный уровень, но, тем не менее, он самый высокий в Сибирском федеральном округе".

Совместно с "Газпромом" Омская область завершила актуализацию схемы газоснабжения региона и утвердила ее, аналогичная схема для областного центра будет утверждена в конце декабря. "Это та база, которая позволит нам вести строительство и развиваться системно", - подчеркнул Марыгин.

Программа газификации области на 2021-2025 годы (сейчас действует программа на 2016-2020 годы - ИФ) планируется к утверждению в марте.

Ранее правительство Омской области сообщало, что программа газификации региона предполагает строительство газопровода-отвода и ГРС-29 в Омске, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов в Тюкалинском и Называевском районах с продолжением работ в направлении Большереченского района. В результате появляется техническая возможность для газификации Тюкалинского и Называевского района с дальнейшим выходом в Исилькульский, Москаленский и Полтавский районы. ГРС-29 обеспечит природным газом Левый берег Омска и Омского района.

Губернатор Омской области Александр Бурков ранее выражал недовольство тем, что подключение потребителей к построенным в населенных пунктах сетям газоснабжения идет слишком медленными темпами.

В настоящее время на территории Омской области эксплуатируются газораспределительные сети общей протяженностью около 8 тыс. 531 км. Ежегодно в регионе строится порядка 200 км сетей газораспределения и газифицируется не менее 6 тыс. квартир.