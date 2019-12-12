|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.12.19 14:57
Строительство инфраструктуры для газификации Омской области начнется в 2020г
"От наличия этих объектов зависит газификация в Омской области. Это ГРС-29, ГРС "Налимовская", "Называевская" и "Валуевская". Часть объектов будет завершена в 2020 году, часть - в 2021-м в связи со сложностью работ и поставкой необходимого оборудования. Но при вводе этих объектов мы сможем уже планировать и свою региональную программу, в том числе по линии министерства сельского хозяйства", - сказал Марыгин.
Средства Минсельхоза РФ наравне с региональным бюджетом и средствами "Газпрома" являются тремя источниками финансирования программы газификации Омской области.
По словам министра, всего в инвестпрограмму "Газпрома" в регионе входит два десятка объектов, общий объем финансирования программы газификации - 3,5 млрд рублей. Однако в настоящее время получено положительное заключение экспертизы лишь по четырем крупным объектам, на финальной стадии находятся заключения еще по двум.
На данный момент в Омской области газифицирован 31% жилищного фонда. По словам Марыгина, "это недостаточный уровень, но, тем не менее, он самый высокий в Сибирском федеральном округе".
Совместно с "Газпромом" Омская область завершила актуализацию схемы газоснабжения региона и утвердила ее, аналогичная схема для областного центра будет утверждена в конце декабря. "Это та база, которая позволит нам вести строительство и развиваться системно", - подчеркнул Марыгин.
Программа газификации области на 2021-2025 годы (сейчас действует программа на 2016-2020 годы - ИФ) планируется к утверждению в марте.
Ранее правительство Омской области сообщало, что программа газификации региона предполагает строительство газопровода-отвода и ГРС-29 в Омске, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов в Тюкалинском и Называевском районах с продолжением работ в направлении Большереченского района. В результате появляется техническая возможность для газификации Тюкалинского и Называевского района с дальнейшим выходом в Исилькульский, Москаленский и Полтавский районы. ГРС-29 обеспечит природным газом Левый берег Омска и Омского района.
Губернатор Омской области Александр Бурков ранее выражал недовольство тем, что подключение потребителей к построенным в населенных пунктах сетям газоснабжения идет слишком медленными темпами.
В настоящее время на территории Омской области эксплуатируются газораспределительные сети общей протяженностью около 8 тыс. 531 км. Ежегодно в регионе строится порядка 200 км сетей газораспределения и газифицируется не менее 6 тыс. квартир.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket