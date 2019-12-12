Ульяновский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем

12.12.19 15:08

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение об организации рабочего времени в последний день этого года, сообщается на сайте областного правительства в четверг.

"Рекомендовано руководителям учреждений и предприятий, расположенных на территории Ульяновской области, по согласованию с трудовым коллективом и в соответствии с законодательством, в целях рационального использования выходных перенести рабочий день 31 декабря на иной выходной день", - говорится в сообщении.

Морозов отметил, что "последний день года, безусловно, людям хочется провести дома, в приятных хлопотах, рядом с родными и близкими".

"Прошу присоединиться к этой инициативе всех работодателей Ульяновской области", - подчеркнул губернатор.

В пресс-службе регионального правительства агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что выбор конкретной даты, на которую будет перенесен рабочий день с 31 декабря, остается на личное усмотрение ульяновских работодателей.

Ранее сообщалось, что действующие правила не позволяют сделать канун Нового года выходным днем в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".