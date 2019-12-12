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12.12.19 15:15
Собянин открыл дублёр Варшавского шоссе
"В этом году будет построено чуть больше 100 км дорог, как правило, это сложные инженерные сооружения с тоннелями, путепроводами, эстакадами. Один из таких объектов - это Южная рокада, которая запроектирована от Рублевского шоссе до Капотни. Большая часть этого участка уже реконструирована и сегодня вводится очередной этап - от Варшавки до Пролетарского проспекта",- сказал Собянин журналистам перед запуском нового участка дороги.
По его словам, одновременно с этим участком запускается практически новая улица, которая не существовала ранее, она существовала как разрозненные обрезки.
"Это Дорожная улица, по сути дела дублёр Варшавского шоссе, она даёт возможность запустить общественный транспорт, сделать подъезды к МЦД -2 (Московские центральные диаметры) и в целом улучшает дорожную ситуацию на юге Москвы",- отметил мэр.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, реконструкция Дорожной улицы заняла чуть более 2 лет - с ноября 2017 года по декабрь 2019 года.
В ходе работ были построены ранее отсутствовавшие участки дорог, эстакада длиной 174 м через неосновные пути МЦД-2, а также реконструирована существующая проезжая часть, что позволило организовать сквозное движение по Дорожной улице от Южной рокады до МКАД протяженностью 6,5 км.
Новая трасса позволит улучшить транспортное обслуживание жилых кварталов и промышленных территорий районов Чертаново Северное Центральное и Южное, Царицыно, Бирюлёво Западное и Москворечье-Сабурово с населением свыше 680 тыс. человек.
Южная рокада является одной из четырех новых хордовых магистралей Москвы.
Трасса длиной около 40 км (с учетом развязок и дублеров - 65 км) пройдёт от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и соединит крупные автомагистрали города - МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе, Люблинскую улицу.
Новая трасса станет дублером МКАД и ТТК, а также обеспечит выход на автомобильные дороги федерального значения М-9 "Балтия" и М-5 "Урал".
В настоящее время функционирует первый участок Южной рокады - трасса Рублевское шоссе - Балаклавский проспект, реконструкция которого была закончена в 2017 г.
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