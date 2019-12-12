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12.12.19 15:20

Путин посетит КАМАЗ и встретится с Миннихановым в пятницу

© РИА Новости. Алексей Никольский
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин 13 декабря совершит рабочую поездку в город Набережные Челны, где посетит объединение "КАМАЗ", сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства выступит на торжественном митинге, посвященном 50-летию автозавода, ознакомится с новыми производственными линиями и пообщается с работниками предприятия.

В этот же день Путин проведет рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

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