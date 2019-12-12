Власти Заполярья сообщили о 10 пострадавших при пожаре на авианосце

12.12.19 15:52

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Все десять пострадавших в результате пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Мурманской области.

"Состояние девяти пациентов оценивается ближе к средней степени тяжести, одного пострадавшего - как тяжелое", - рассказали в региональном правительстве.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам поездки на 35 судоремонтный завод в Мурманске, где находится "Адмирал Кузнецов", поручил региональному Минздраву проконтролировать помощь пострадавшим.

"Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на месте ознакомился с ситуацией по возгоранию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Сейчас там работает штаб оперативного реагирования", - сообщили журналистам в правительстве Мурманской области.

"По поручению губернатора оказание медицинской помощи пострадавшим на контроле министра здравоохранения Мурманской области", - добавили в правительстве.

Информированный источник в четверг сообщил "Интерфаксу", что в результате пожара на "Адмирале Кузнецове" пострадали десять человек, не уточняя, сколько среди них военнослужащих и сотрудников завода.

По данным другого источника, после пожара на авианосце восемь человек оказались в больницах.

"Медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, восемь из них решено госпитализировать. При этом, по разным данным, до трех человек могут быть в тяжелом состоянии", - сказал источник.

Утром в четверг произошел пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", с 2018 года проходящем ремонт на 35-м судоремонтном заводе. В центре судоремонта "Звездочка" заявили, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ. По данным источника агентства, площадь пожара на корабле, по последним данным, составила до 600 квадратных метров, объявлен второй ранг сложности пожара.

В пресс-службе Северного флота заявили, что в ходе тушения два члена экипажа авианесущего крейсера получили не опасные для жизни травмы дыхательных путей, им оказана медицинская помощь.

В штабе флота отметили, что боеприпасов и вооружения на корабле нет.

"Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы и пожарным расчетом судоремонтного завода очаг задымления был локализован", - сказали в пресс-службе.

Причиной пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" мог стать человеческий фактор при проведении регламентных сварочных работ, сообщил "Интерфаксу" глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", - рассказал Рахманов.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.