Число больных мышиной лихорадкой в Самарской области за год выросло в два раза

12.12.19 15:47

© РИА Новости. Башир Алиев

12 декабря. Interfax-Russia.ru - В ряде городов Самарской области отмечается рост заболеваемости геморрагической лихорадкой, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

Так, за 11 месяцев 2019 года в Самарской области геморрагической лихорадкой заболело 745 человек, что в два раза выше среднегодовых показателей и в восемь раз выше по стране, говорится в сообщении.

"Самая опасная ситуация складывается в Жигулевске - там за 11 месяцев текущего года выявлено 100 случаев заражения мышиной лихорадкой, что в 4,5 раза выше прошлого года. В Тольятти за 2019 год зарегистрировано 64 случая заболевания - это почти в три раза выше среднемноголетних показателей", - отмечается пресс-служба.

Уточняется, что численность грызунов-переносчиков инфекции в регионе выросла в три раза.