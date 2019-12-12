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12.12.19 15:47
Число больных мышиной лихорадкой в Самарской области за год выросло в два раза
Так, за 11 месяцев 2019 года в Самарской области геморрагической лихорадкой заболело 745 человек, что в два раза выше среднегодовых показателей и в восемь раз выше по стране, говорится в сообщении.
"Самая опасная ситуация складывается в Жигулевске - там за 11 месяцев текущего года выявлено 100 случаев заражения мышиной лихорадкой, что в 4,5 раза выше прошлого года. В Тольятти за 2019 год зарегистрировано 64 случая заболевания - это почти в три раза выше среднемноголетних показателей", - отмечается пресс-служба.
Уточняется, что численность грызунов-переносчиков инфекции в регионе выросла в три раза.
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