Трутнев обсудит с кабмином снижение пенсионного возраста для жителей ДФО

12.12.19 15:49

© РИА Новости. Алексей Дружинин

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер, полпред президента РФ по ДФО Юрий Трутнев пообещал обсудить в правительстве вопрос о возможности снижении пенсионного возраста для дальневосточников.

"У нас есть правительство РФ, люди, которые непосредственно занимаются этим вопросом. Как я могу, не посоветовавшись с ними, отвечать", - сказал Трутнев на пленарном заседании фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве", отвечая на вопрос о возможности снизить возрастной порог выхода на пенсию для жителей ДФО.

"Я не могу сейчас сказать ничего конкретного. Только могу вам обещать, что поговорю с ними. Наверное, в этом что-то есть, но насколько эта идея реализуема, насколько она не нарушит законодательство, равенство всех живущих в России, я не знаю, надо подумать", - добавил Трутнев.