Авиакомпания Nordwind в апреле-мае начнет выполнять полеты из Калуги в Турцию, Грецию и Тунис

12.12.19 16:11

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания Nordwind с 29 апреля 2020 года открывает чартерные полеты из аэропорта "Калуга" в Анталию (Турция), а с 23 мая 2020 года - в Ираклион (Греция) и Монастир (Тунис), сообщила пресс-служба аэропорта.

Рейсы в Анталию будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. В Ираклион и Монастир авиакомпания будет летать раз в 10 дней.

"Авиаперевозки планируется выполнять на среднемагистральных воздушных судах Boeing-737-800 вместимостью до 189 пассажиров и A321 вместимостью до 220 пассажиров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Туры с вылетом из Калуги начал продавать туроператор Pegas Touristik.

Авиакомпания Nordwind Airlines была образована в 2008 году. В настоящее время ее авиапарк состоит из более чем 30 воздушных судов (Boeing-737, Boeing-777, A330, A321). Компания выполняет регулярные и чартерные рейсы по России и за рубеж. География полетов - более 200 направлений.