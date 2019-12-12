Продажа субсидированных билетов с Дальнего Востока начнется в январе

12.12.19 16:29

© РИА Новости. Михаил Климентьев

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Субсидированные авиабилеты с Дальнего Востока начнут продавать в январе, сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"Продажа начнется буквально в ближайшие дни, как только будут подписаны соглашения со всеми авиакомпаниями. Ожидаем, что, примерно, 12 января", - сказал Козлов в ходе пресс-конференции на "Днях Дальнего Востока" в Москве.

Как сообщалось, программа субсидирования полетов в направлении ДФО, а также между регионами округа действует круглый год.

Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины - старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Список субсидируемых в 2019 г. маршрутов был утвержден Росавиацией в декабре прошлого года: первоначально в него вошли 90 маршрутов и около десяти авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", "Якутия", NordStar. Сначала на программу было выделено 2,9 млрд руб., но "Аэрофлот" вскоре сообщил, что распродал все льготные билеты. Позднее правительство согласилось выделить еще 2,5 млрд руб. субсидий.