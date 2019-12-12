Держателем лицензий новых проектов на шельфе Арктики станет консорциум

12.12.19 16:48

© РИА Новости. Алексей Дружинин

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Госкомпания - координатор новых проектов на шельфе Арктики не станет держателем лицензий на участки недр, ими будет владеть консорциум компаний, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Арктику.

"Компания (госкоординатор новых проектов на шельфе - ИФ) не будет держателем лицензий, и это большое отличие. Держателем лицензии в этом случае будет консорциум с участием государственной компании и компании-инвестора. Это может быть консорциум из двух компаний, трех - по-разному, в зависимости от интереса к данному участку шельфа", - сказал он.

Трутнев добавил, что концепция законопроекта о новых условиях работы на шельфе Арктики уже разработана. "Надо из этой концепции делать текст, а потом идти весь процесс согласования. То есть работа еще впереди не очень маленькая", - добавил он.

"Что касается того, придут или не придут в условиях санкций иностранные инвесторы на шельф - мне кажется, что здесь очень важным является открыть дверь. Рассуждения на тему того, придут или не придут, когда дверь закрыта, они бессмысленны совершенно", - считает вице-премьер.

"И еще по поводу санкций, на Дальнем Востоке проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2" - они же работают. Никто не говорит: "Санкции, давайте мы выйдем сейчас". Если мы будем развивать международное сотрудничество, в том числе в шельфовых проектах, я думаю, что и санкций будет поменьше. Экономика, она, в общем, диктует свои правила", - добавил он.