Строительство в Подмосковье платной автодороги от Дмитровки до Ярославки начнется в 2020 году

12.12.19 16:57

© РИА Новости. Виталий Тимкив

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Группа "ВИС" и Газпромбанк (MOEX: GZPR) подписали соглашение о кредите на 30 млрд руб. на проект платной автодороги между Дмитровским и Ярославским шоссе (Виноградово - Болтино - Тарасовка), начало строительства которой сдвинуто на 2020 год.

Как сообщила пресс-служба "ВИСа", кредитные средства в объеме 23 млрд руб. планируется направить на капитальные затраты по строительству автодороги. Также Газпромбанк профинансирует операционную деятельность концессионера (ООО "Четвёртая концессионная компания", входит в группу "ВИС"), затраты по уплате НДС, предоставит банковские гарантии.

Общая стоимость строительства дороги оценивается в 30,7 млрд руб. Из них 23 млрд руб. - собственные и привлечённые средства "ВИСа", 7,7 млрд руб. - капитальный грант Московской области.

Концессионер будет эксплуатировать созданную автодорожную инфраструктуру 11 лет после ввода в эксплуатацию, который запланирован на 2022 г.

"Реализация проекта позволит снизить загруженность Ярославского, Дмитровского и Осташковского шоссе на 30%, а северного участка МКАД - на 20%. Жители прилегающих к новой дороге населённых пунктов будут тратить на путь до Москвы в среднем на 1 час меньше. Хордовая магистраль существенно улучшит транспортную доступность для более чем 850 тыс. жителей Подмосковья", - цитирует пресс-служба "ВИСа" председателя совета директоров ООО "Национальные транспортные концессии" Дмитрия Прончатова.

Проектом строительства дороги Виноградово - Болтино - Тарасовка предусмотрено создание 11 мостов и путепроводов, 6 транспортных развязок. Длина скоростной четырёхполосной дороги составит 16,1 километра. Она пройдёт на удалении 4-8 км от МКАД, выполняя роль дублёра и сохраняя местные дороги как альтернативные. Пропускная способность к 2035 г. составит 39 тыс. автомобилей в сутки.

Концессионное соглашение о создании дороги было подписано в январе 2018 г. Концедентом в проекте выступает правительство Подмосковья в лице местного Минтранса.

Как отмечается в сообщении группы "ВИС", разработка проектно-сметной документации завершена и до конца декабря она будет подана на государственную экспертизу.

"Старт строительных работ запланирован на будущий год. В настоящий момент концедентом продолжается выполнение своих обязательств по проекту - ведётся передача земельных участков, подготовка территорий, вынос инженерных коммуникаций", - уточняет компания.