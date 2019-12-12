Объем финансирования нацпрограммы развития Дальнего Востока превысит 1,5 трлн рублей

12.12.19 17:10

© РИА Новости. Екатерина Штукина

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Новая нацпрограмма развития ДФО одобрена председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, в ближайшее время ее представят президенту, сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Буквально несколько дней назад она одобрена председателем правительства. И сейчас мы готовимся докладывать президенту, потому что она будет одобряться президентом РФ", - сказал Трутнев на пресс-конференции в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве".

Он уточнил, что объем финансирования нацпрограммы составит более 1,5 трлн рублей.

"На сегодняшний день в программе 1, 560 трлн рублей", - подчеркнул Трунев.