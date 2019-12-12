Махачкалинский порт в 2020 году планирует возобновить паромное сообщение с портом Туркменбаши

12.12.19 17:34

© РИА Новости. Марк Редькин

12 декабря. ИНТЕРФАКС - АО "Махачкалинский морской торговый порт" в 2020 году планирует возобновить прерванное автомобильное и ж/д паромное сообщение с портом Туркменбаши (Туркмения).

"Мы на следующий год вместе с туркменскими коллегами хотим возобновить железнодорожное и автомобильное паромные сообщения", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор порта Мурад Хидиров.

"Махачкалинский морской торговый порт является универсальным предприятием, и мы занимаемся и можем заниматься перевалкой любых видов грузов. В том числе порт снабжен и железнодорожно-паромной переправой, и автомобильно-паромной переправой. Но эти переправы не использовались из-за отсутствия паромов", - пояснил он.

"Вот сейчас туркменская сторона закупила на Черном море паром, они его ремонтируют в Астрахани, и мы планируем на следующий год поставить этот паром между Махачкалой и Туркменбаши. И таким же образом, если грузовая база будет достаточной, мы хотим наладить и автомобильно-паромное сообщение между Махачкалой и Туркменбаши", - добавил Хидиров.

По его словам, из-за отсутствия паромов железнодорожно-паромная переправа в порту не использовалась с 2011 года. "Мы в первую очередь сейчас проведем инвентаризацию - в каком состоянии эта паромная переправа находится, и доведем ее в следующем году до рабочего состояния. Может быть, оно и в рабочем состоянии, но проверим сначала, привлечем специалистов, один пробный судозаход тоже сделаем, посмотрим, и все, что будет связано с обеспечением всей инфраструктуры по перевалке грузов через паромную переправу, все тоже доведем до ума", - сказал гендиректор.

"А так на сегодняшний день порт имеет мощности перевалки до 8 млн тонн нефти и нефтепродуктов и 3,5 млн тонн сухих грузов. На сегодняшний день близко к 50% доходит использование мощностей нефтеналивного района, 20% имеющихся мощностей сухогрузная гавань не использует. И наша задача - чтобы имеющиеся мощности поддержать в рабочем состоянии, поэтому пока проводить какие-то инвестиции для увеличения действующих мощностей нет необходимости, потому что нет пока грузовой базы. Не только у нас нет, на Каспии нет. Будет приближаться к использованию мощностей на 60-70% - тогда будем думать о привлечении инвестиций, а возможности привлечения инвестиций у нас есть", - сказал Хидиров.

По данным ЗАО "Морцентр ТЭК", за 9 месяцев 2019 года через АО "Махачкалинский морской торговый порт" было перегружено 3,345 млн тонн грузов, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,846 млн тонн).