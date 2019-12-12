Десяти военнослужащим оказана помощь после пожара на "Адмирале Кузнецове"

12.12.19 17:52

Фото Интерфакса

12 декабря. Interfax-Russia.ru - При тушении пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" продуктами горения отравились 10 военных, им оказана медпомощь, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления, либо обратившиеся за медицинской помощью, направлены в лечебные учреждения. В настоящее время медицинская помощь оказана 10 военнослужащим", - заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что угрозы их здоровью нет.

Пожарные продолжают бороться с возгоранием на авианосце "Адмирал Кузнецов" - идет проливка очага в одном из отсеков корабля.

"По состоянию на 17:30 часов (мск) продолжается проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков находящегося на ремонте авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Распространения задымления за пределы локализованного очага нет", - сообщили в пресс-службе.

Утром в четверг произошел пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", с 2018 года проходящем ремонт на 35-м судоремонтном заводе. В центре судоремонта "Звездочка" заявили, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ.

По данным источника агентства, площадь пожара на корабле составила до 600 квадратных метров, был объявлен второй ранг сложности пожара.

В пресс-службе Северного флота ранее заявляли, что два члена экипажа получили неопасные для жизни травмы дыхательных путей. Позже в штабе СФ сообщили о 10 пострадавших в ходе тушения пожара.

В пресс-службе флота отметили, что боеприпасов и вооружения на корабле нет.

Причиной пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" мог стать человеческий фактор при проведении регламентных сварочных работ, сообщил "Интерфаксу" глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", - рассказал Рахманов.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.