Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку "по собственному желанию"

12.12.19 17:54

© РИА Новости. Александр Натрускин

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент РФ Владимир Путин свои указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым", - сказал Песков.

Левченко родился в 1953 году в Новосибирске. В 1976 году окончил факультет промышленно-гражданского строительства Новосибирского инженерно-строительного института имени В.В. Куйбышева, в 1993 году - факультет экономики и управления Российской академии управления при правительстве России. Начинал работать мастером, прорабом, начальником участка в Красноярском строительно-монтажном управлении треста "Сибстальконструкция", затем возглавил Ангарское строительно-монтажное управление треста "Красноярскстальконструкция".

В 1990 году стал первым секретарем Ангарского горкома КПСС, а через 3 года возглавил Иркутское областное отделение КПРФ. Неоднократно избирался депутатом Госдумы РФ и Законодательного собрания Иркутской области.

27 сентября 2015 года одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора Иркутской области.