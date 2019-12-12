Уголовное дело о крушении в 2013 году "Боинга" авиакомпании "Татарстан" направлено в суд

12.12.19 18:04

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о крушении в Казани самолета "Боинг 737-500" авиакомпании "Татарстан", в результате которого в 2013 году погибли 50 человек, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

"Замгенерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о катастрофе самолета "Боинг 737-500" ОАО "Авиакомпания "Татарстан", - сказали в ведомстве.

Обвиняемыми по делу проходят бывший заместитель гендиректора авиакомпании Валерий Портнов и заместитель директора летной службы (шеф-пилот) Виктор Фомин.

Им инкриминируется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Бывшему руководителю Татарского межрегионального управления воздушного транспорта "Росавиации" Шавкату Умарову предъявлено обвинение в халатности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Согласно материалам уголовного дела, 17 ноября 2013 года примерно в 19 часов 23 минуты в международном аэропорту Казани разбилось при заходе на посадку воздушное судно, следовавшее рейсом из аэропорта "Домодедово" Москвы. В результате трагедии погибли 44 пассажира и 6 членов экипажа, отметили в Генпрокуратуре.

Как полагает следствие, командир воздушного судна Рустем Салихов, не имевший первоначального летного образования, и второй пилот Виктор Гуцул при отсутствии достаточных практических знаний и опыта не смогли совершить посадку. Они не сумели безопасно выполнить процедуру ухода самолета на второй круг, что привело к авиакатастрофе. Уголовное преследование в отношении них прекращено в связи со смертью.

Причиной авиакатастрофы, по мнению следствия, "стали нарушения нормативных требований, допущенные Портновым и Фоминым при приеме штурмана авиакомпании Салихова на работу в качестве пилота по представленным им фальсифицированным документам, а также при направлении его на переучивание по курсу пилотов "Боинга 737" и допуске к выполнению самостоятельных полетов в качестве командира воздушного судна". Они не обеспечили надлежащую теоретическую и тренажерную подготовку летного состава.

Кроме того, возглавлявший территориальную квалификационную комиссию Умаров при рассмотрении кандидатуры Салихова для направления на курсы переучивания на пилотов "Боинга 737" не организовал проверку подлинности летных документов и не выявил факт подложности свидетельства пилота коммерческой авиации.

"В результате Салихов, не имея базовых навыков пилотирования, был допущен руководством авиакомпании к пассажирским перевозкам в качестве пилота, что привело к авиакатастрофе", - добавили в Генпрокуратуре.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд Татарстана для рассмотрения по существу.