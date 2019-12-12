Ростислав Гольдштейн стал врио главы Еврейской АО после отставки Левинталя

12.12.19 19:10

© РИА Новости. Алексей Даничев

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона", - сказал Песков журналистам в четверг вечером.

По его словам, Путин также провел рабочую встречу с Гольдштейном.

Гольдштейн родился 15 марта 1969. В 2007 году окончил Университет Российской академии образования, в 2009 году - Северо-Западную академию государственной службы.

Член Совета Федерации от исполнительной власти Еврейской автономной области с сентября 2015 года. Депутат Госдумы V и VI созывов, член фракции "Единая Россия". Бывший заместитель председателя Государственного совета Республики Коми (2007).

Гольдштейн обучается на третьем потоке так называемой "школы губернаторов". Это программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Подготовка резерва управленцев ведется на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

В числе слушателей третьего потока губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Левинталь родился 18 октября в 1957 г. в Биробиджане Еврейской автономной области. Окончил Хабаровский политехнический институт по специальности "Экономика и организация машиностроительной промышленности".

С 2009 по 2013 гг. - заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

С октября 2013 года по февраль 2015 года - первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам.

24 февраля 2015 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области.

22 сентября 2015 года приступил к исполнению обязанностей губернатора Еврейской автономной области в соответствии с Уставом Еврейской автономной области, протоколом внеочередного заседания Законодательного Собрания Еврейской автономной области.