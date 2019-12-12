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12.12.19 21:08
Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова
"В начале совещания президент попросил участников почтить память Лужкова и поручил правительству и мэрии Москвы сформулировать предложения по увековечиванию его памяти", - рассказал Песков.
Ранее сегодня Путин начал совещание с постоянными членами Совета Безопасности с минуты молчания в память о Лужкове.
"Мы сегодня простились с бывшим мэром Москвы Юрием Михайловичем Лужковым. Как вы знаете, его всегда называли "крепкий хозяйственник" - он таким и был, но не только. Он был, безусловно, очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба", - сказал Путин.
Путин отметил, что Лужков "очень много сделал для развития столицы России в самое сложное для страны время. Безусловно, он был человеком своего времени и своей эпохи, которую он вместе с другими участниками этого сложного процесса и создавал".
"Прошу мэрию Москвы и правительство Российской Федерации внести предложения по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова", - заявил Путин, которого цитирует сайт Кремля.
Лужков, руководивший Москвой более 18 лет, скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря.
Прощание с бывшим столичным градоначальником состоялось в четверг в храме Христа Спасителя. Обряд отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На церемонию прощания приехал российский лидер, он возложил к гробу букет красных роз, выразил соболезнования родным Лужкова - его жене Елене Батуриной и их дочерям.
В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Лужков, руководивший Москвой более 18 лет, скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря.
Прощание с бывшим столичным градоначальником состоялось в четверг в храме Христа Спасителя. Обряд отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На церемонию прощания приехал российский лидер, он возложил к гробу букет красных роз, выразил соболезнования родным Лужкова - его жене Елене Батуриной и их дочерям.
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