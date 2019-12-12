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12.12.19 21:33
Северный флот: при ликвидации пожара на "Адмирале Кузнецове" погиб контрактник
"В ходе ликвидации очага задымления один из военнослужащих Северного флота погиб. Поиск офицера из состава службы живучести корабля продолжается", - говорится в сообщении.
По данным Северного флота, военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений.
"Офицер службы живучести корабля с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия", - говорится в сообщении.
"Поиск военнослужащих аварийно-спасательными командами не прекращался с момента покидания всеми рабочими предприятия аварийного отсека и начала ликвидации очага задымления", - говорится в сообщении Северного флота.
В четверг произошел пожар на единственном российском авианосце - тяжелом крейсере "Адмирал Кузнецов". С 2018 года корабль проходит ремонт в Мурманске на 35-м судоремонтном заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что при тушении пожара на авианосце продуктами горения отравились 10 военных, им оказана медпомощь.
"По состоянию на 17:30 часов (мск) продолжается проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков находящегося на ремонте авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Распространения задымления за пределы локализованного очага нет", - заявляли в пресс-службе флота.
Причиной пожара мог стать человеческий фактор, сообщил "Интерфаксу" в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", - сказал Рахманов.
"Демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости, или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были. Человеческий фактор", - сказал он.
По словам Рахманова, после тушения возгорания будет проведена проверка соблюдения стандартов обеспечения пожарной безопасности.
Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.
ОСК обещала вернуть авианосец в состав ВМФ в 2022 году.
"Оценка ущерба будет проведена после того, как в отсек можно будет обеспечить безопасный доступ. Я не могу ответить на этот вопрос, пока наши специалисты не попадут в отсек", - сказал глава ОСК, отвечая на вопрос о влиянии пожара на сроки возвращения авианосца в состав ВМФ РФ.
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