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Северный флот: при ликвидации пожара на "Адмирале Кузнецове" погиб контрактник

© РИА Новости. Павел Львов
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", ведется поиск одного офицера, сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

"В ходе ликвидации очага задымления один из военнослужащих Северного флота погиб. Поиск офицера из состава службы живучести корабля продолжается", - говорится в сообщении.

По данным Северного флота, военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений.

"Офицер службы живучести корабля с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия", - говорится в сообщении.

"Поиск военнослужащих аварийно-спасательными командами не прекращался с момента покидания всеми рабочими предприятия аварийного отсека и начала ликвидации очага задымления", - говорится в сообщении Северного флота.

В четверг произошел пожар на единственном российском авианосце - тяжелом крейсере "Адмирал Кузнецов". С 2018 года корабль проходит ремонт в Мурманске на 35-м судоремонтном заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что при тушении пожара на авианосце продуктами горения отравились 10 военных, им оказана медпомощь.

"По состоянию на 17:30 часов (мск) продолжается проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков находящегося на ремонте авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Распространения задымления за пределы локализованного очага нет", - заявляли в пресс-службе флота.

Причиной пожара мог стать человеческий фактор, сообщил "Интерфаксу" в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", - сказал Рахманов.

"Демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости, или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были. Человеческий фактор", - сказал он.

По словам Рахманова, после тушения возгорания будет проведена проверка соблюдения стандартов обеспечения пожарной безопасности.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

ОСК обещала вернуть авианосец в состав ВМФ в 2022 году.

"Оценка ущерба будет проведена после того, как в отсек можно будет обеспечить безопасный доступ. Я не могу ответить на этот вопрос, пока наши специалисты не попадут в отсек", - сказал глава ОСК, отвечая на вопрос о влиянии пожара на сроки возвращения авианосца в состав ВМФ РФ.

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