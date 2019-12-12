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Трутнев перечислил первоочередные задачи для врио губернатора ЕАО Гольдштейна

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Сбалансированный бюджет и социальная сфера должны стать приоритетными в работе назначенного врио руководителя Еврейской Автономной области Ростислава Гольдштейна, считает вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики.

"Прежде всего надо сбалансировать бюджет. Вот эта постоянная история: Еврейская область в самый последний момент говорит о том, что немножко осталось топлива или уже почти нет денег на заработную плату. С этим надо покончить, так не может происходить. Поэтому надо подготовить соответствующее обоснование, посовещаться с Минфином и эту проблему надо решить. То есть новый глава региона должен начинать без долгов предыдущих, это совершенно очевидно", - сказал Трутнев журналистам.

Второй важной задачей нового руководителя Трутнев назвал улучшение состояния социальной сферы. "Состояние больниц, школ там плохое, я во многих был", - сказал он.

"Третье - те формы, которые разработаны на Дальнем Востоке по поддержке экономики, во-первых, надо применять уже существующие, а во-вторых, мы вместе с Ростиславом Эрнстовичем подумаем о новых" - заявил вице-премьер.

Он также отметил, что "Ростислав Эрнстович очень опытный человек, он достаточно давно представляет Еврейскую область в Совете Федерации. Это человек успешный, то есть человек, который умеет добиваться поставленных целей".

"И он знает Еврейскую область, потому что он интересы Еврейской области все это время представлял. И мне кажется, что это очень хорошее сочетание качеств, потому что в Еврейской области точно нужны значительные действия по повышению эффективности управления. Сегодня, к сожалению, область по качеству жизни людей, по целому ряду показателей, связанных с социальным развитием, находится, так скажем, внизу таблицы и Дальневосточного федерального округа, да и боюсь, что не только Дальневосточного федерального округа", - добавил Трутнев.

Он сообщил, что встретится с Гольдштейном "в самое ближайшее время".

"Некоторые его идеи по развитию Еврейской области знаю, мы с ним обсуждали это в предыдущий период, будем стараться вместе сделать так, чтобы в Еврейской области произошел, так скажем, перелом к лучшему", - добавил вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя по собственному желанию и назначил Гольдштейна врио руководителя региона.

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