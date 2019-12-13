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13.12.19 06:16

Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку "по собственному желанию"

© РИА Новости. Владимир Смирнов
13 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент РФ Владимир Путин свои указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым", - сказал Песков.

Кобзев являлся заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору. Генерал-лейтенант внутренней службы. Родился 29 октября 1966 года в Воронеже. Женат, воспитывает четверых детей.

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