Омская область до конца 2019г планирует сократить свою задолженность за газ, поставленный для ТСО

13.12.19 06:21

© РИА Новости. Евгений Самарин

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Омская область рассчитывает до конца 2019 года снизить долговую нагрузку теплоснабжающих организаций (ТСО) перед ООО "Газпром межрегионгаз Омск", чтобы показать позитивную динамику работы в выполнении своих обязательств, сообщил министр энергетики жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадим Марыгин.

"Практически все районы Омской области, имеющие задолженность за газ, рассчитались из средств местных бюджетов, из субсидии, которую мы предоставили в рамках поддержки из регионального бюджета", - сказал Марыгин на пресс-конференции в четверг.

По его словам, наибольшая задолженность за потребленный газ сохраняется у предприятия "Тепловая компания" (Омск). Министр считает, что область "должна продемонстрировать позитивную динамику работы с долговыми обязательствами перед региональным поставщиком, чтобы успешно продолжить газификацию в рамках программы на 2021-2025 годы".

"Основной долг перед "Газпромом" - у муниципального предприятия Омска "Тепловая компания". Администрация (города - ИФ) сейчас ведет работу (по погашению долга - ИФ). Для нас - контрольная точка, когда задолженность не должна превышать 1 млрд рублей, - 1 января 2020 года", - добавил министр.

По данным компании "Газпром межрегионгаз Омск", дебиторская задолженность всех категорий потребителей Омской области составляет 1,4 млрд рублей, чуть более 1 млрд рублей приходится на ТСО. Долг городской "Тепловой компании" превышает 500 млн рублей.

В июне компания и правительство Омской области подписали график погашения просроченной задолженности за природный газ, потребленный в 2018 году теплоснабжающими организациями (ТСО) районов и города Омска. В график погашения задолженности были включены 27 теплоснабжающих организаций из 13 муниципальных районов Омской области и Омска.