Суд оставил под арестом автомобиль Lexus и 130 кг золотого сырья ООО "Сисим"

13.12.19 06:45

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Красноярский краевой суд оставил под арестом имущество золотодобывающей компании - ООО "Сисим" для обеспечения выплат пострадавшим при прорыве дамб в Курагинском районе, сообщает в пятницу пресс-служба суда.

"Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции постановил оставить решение коллег Ленинского районного суда Красноярска без изменения, а жалобу адвоката в интересах ООО "Сисим" без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Ранее Ленинский районный суд Красноярска по ходатайству следствия наложил арест на на автомобиль Lexus и сырье, содержащее драгметаллы, массой более 132 кг, добытое ООО "Сисим" на реке Сейба.

Имущество было арестовано для выплаты компенсаций пострадавшим и родственникам погибших во время прорыва дамб на золотодобывающем участке в районе поселка Щетинкино, а также для взыскания штрафа. Адвокаты золотодобывающей компании подали апелляцию на это решение в Краевой суд.