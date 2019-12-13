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13.12.19 06:51
Долги по зарплатам в Кузбассе превысили четверть миллиарда рублей
"Основная часть суммы - долг угольных предприятий региона, в том числе АО "Шахта "Заречная" - 89,7 млн рублей, АО "Шахта "Алексиевская" 54,3 млн рублей, ООО "Шахтоуправление "Карагайлинское" - 38,1 млн рублей", ООО "Ровер" - 25,3 млн рублей. Компании разработали меры по ее ликвидации и производят поэтапное погашение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний момент долги снижены на 25,3 млн рублей: АО "Шахта "Заречная" погасила долг в размере 10,4 млн рублей, АО "Шахта "Алексиевская" - 14,9 млн рублей. В течение декабря планируется дальнейшее снижение размера задолженности.
Также сообщается, что к разрешению ситуации привлечена государственная инспекция труда в Кузбассе.
Как сообщалось, на 1 июля 2019 года задолженность по зарплате в Кузбассе составляла 110,526 млн рублей
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