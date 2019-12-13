Долги по зарплатам в Кузбассе превысили четверть миллиарда рублей

13.12.19 06:51

© РИА Новости. Михаил Мордасов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - На 1 декабря текущего года долги по заработной плате в Кузбассе составили 251,76 млн рублей, большая часть из них - на угольных предприятиях региона, сообщает пресс-служба облправительства в пятницу.

"Основная часть суммы - долг угольных предприятий региона, в том числе АО "Шахта "Заречная" - 89,7 млн рублей, АО "Шахта "Алексиевская" 54,3 млн рублей, ООО "Шахтоуправление "Карагайлинское" - 38,1 млн рублей", ООО "Ровер" - 25,3 млн рублей. Компании разработали меры по ее ликвидации и производят поэтапное погашение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний момент долги снижены на 25,3 млн рублей: АО "Шахта "Заречная" погасила долг в размере 10,4 млн рублей, АО "Шахта "Алексиевская" - 14,9 млн рублей. В течение декабря планируется дальнейшее снижение размера задолженности.

Также сообщается, что к разрешению ситуации привлечена государственная инспекция труда в Кузбассе.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года задолженность по зарплате в Кузбассе составляла 110,526 млн рублей