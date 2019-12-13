Все билеты на поезд из Приморья в КНДР раскуплены до конца 2019 года

13.12.19 07:17

© РИА Новости. Илья Питалев

13 декабря. Interfax-Russia.ru - До конца 2019 года раскуплены все билеты на единственный поезд № 652Э, отправляющийся из Уссурийска в Туманган (КНДР).

Согласно сайту РЖД, уехать в Туманган поездом можно 8 января. В наличии остался один билет в единственный вагон. Его стоимость - 2 тыс. 252 руб. Поезд идет 7 часов 16 минут.

Также в поезд № 652Э можно сесть на станции Хасан в Приморье. На него также до конца года нет билетов. 8 января на нем можно уехать в КНДР за 168 руб.

Как сообщалось, выполняющая полеты из Владивостока в Пхеньян авиакомпания AirKoryo увеличила частоту рейсов. На следующей неделе они будут выполняться ежедневно, два раза в день. Ранее рейсы выполнялись два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. В компании это связывают с увеличением пассажиропотока в новогодние праздники.