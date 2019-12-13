|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.12.19 07:17
Все билеты на поезд из Приморья в КНДР раскуплены до конца 2019 года
Согласно сайту РЖД, уехать в Туманган поездом можно 8 января. В наличии остался один билет в единственный вагон. Его стоимость - 2 тыс. 252 руб. Поезд идет 7 часов 16 минут.
Также в поезд № 652Э можно сесть на станции Хасан в Приморье. На него также до конца года нет билетов. 8 января на нем можно уехать в КНДР за 168 руб.
Как сообщалось, выполняющая полеты из Владивостока в Пхеньян авиакомпания AirKoryo увеличила частоту рейсов. На следующей неделе они будут выполняться ежедневно, два раза в день. Ранее рейсы выполнялись два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. В компании это связывают с увеличением пассажиропотока в новогодние праздники.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket