Ключевской вулкан на Камчатке выбросил парогазовый столб с пеплом на высоту 5,5 км

13.12.19 07:29

© РИА Новости. Евгений Нескромный

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Вулкан Ключевской, активизировавшийся на Камчатке, выбросил столб пара и газа с содержанием пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Это событие на вулкане произошло в пятницу днем по местному времени. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространяется к северо-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе этого вулкана не проходят.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.