Приморский суд заменил условный срок на реальный экс-директору ТМК, строившей космодром Восточный

13.12.19 07:36

© РИА Новости. Андрей Старостин

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Приморский краевой суд в пятницу, рассмотрев апелляционные жалобы защиты и обвинения, приговорил к 5 годам лишения свободы бывшего генерального директора уссурийской "Тихоокеанской мостостроительной компании" (ТМК), которая была субподрядчиком на стройке космодрома Восточный, Виктора Гребнева, который ранее был осужден условно.

"Приговор в отношении Гребнева изменен, исключено указание об его условном осуждении, а также дополнительное наказание в виде штрафа. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - сообщила агентству "Интерфакс-Дальний Восток" пресс-секретарь Приморского краевого суда Яна Шеремета.

Она уточнила, что Гребнев осужден за растрату в особо крупном размере, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).